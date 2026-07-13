Με πολύ ενδιαφέρον είδαν οι παριστάμενοι στον Άγιο Στέφανο της Νέας Ιωνίας τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να μπαίνει χτες στην εκκλησία, λίγη ώρα αφού είχε ξεκινήσει το συλλείτουργο με την παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και του Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ιερώνυμου.

Είναι γνωστό ότι ο Σαμαράς συνδέεται με στενή σχέση με τον Γαβριήλ, ο οποίος και απηύθυνε την πρόσκληση, προκειμένου ο πρώην πρωθυπουργός να είναι παρών σε μία σημαντική στιγμή για την ορθοδοξία.

Παρόντες εκεί ήταν και αρκετά στελέχη της ΝΔ, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως.

Δεν υπήρξε όμως καμία επαφή, ούτε κάποιος σύντομος χαιρετισμός. Είναι δεδομένη η ψύχρα βλέπετε.

Ψάχνει στελέχη out of the box

Μιας και είμαι στον Σαμαρά κρατήστε την πληροφορία ότι ψάχνει στελέχη εκτός του παραδοσιακού προφίλ πολιτικών που θα περίμενε κανείς να έχει κοντά του, δηλαδή δεν ψάχνει υποχρεωτικά εξηντάρηδες πρώην βουλευτές και πρώην στελέχη της ΝΔ.

Ψάχνει γυναίκες, ανθρώπους με επαγγελματική καταξίωση, αλλά και αυτοδιοικητικά στελέχη.

Κυκλοφόρησε, μεταξύ άλλων, αυτές τις μέρες το όνομα του δικηγόρου και συζύγου της Σταματίνας Τσιμτσιλή Θέμη Σοφού, όμως όλα αυτά είναι θεωρητικές συζητήσεις.

Ο απολογισμός μισής θητείας του Χαρδαλιά

Αισίως στα μισά του ταξιδιού στην Περιφέρεια Αττικής έφτασε ο Χαρδαλιάς και κάνει μεγάλη κινητοποίηση για τον απολογισμό του έργου του που θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης στο Ωδείο Αθηνών.

Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και μια άτυπη έναρξη της εκστρατείας για τη δευτερη θητεία, αν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές αργούν ακόμα μέχρι το 2028.

Το μήνυμα του Χαρδαλιά είναι ότι δρομολογεί όλα τα έργα, για τα οποία είχε δεσμευθεί και για τα οποία πήρε εμπιστοσύνη από τους πολίτες από τον πρώτο γύρο των εκλογών το 2023 και την Τρίτη θα περιγράψει τι έγινε αυτούς τους 30 μήνες από την 1η Ιανουαρίου του 2024 που ανέλαβε και επισήμως καθήκοντα.

Οι περιοδείες του Παπασταύρου για το νερό

Με το νερό να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής - όπως ανέδειξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, και το νομοσχέδιο για τη νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση των υδάτων να βρίσκεται πλέον από την Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συνεχίζει τις επισκέψεις του στην περιφέρεια, παρουσιάζοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την υδατική ασφάλεια και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για την υδατική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και πρόγραμμα 103 έργων σε 63 δήμους, συνολικού ύψους 142 εκατ. ευρώ.

Η ώρα των αποφάσεων

Το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με ζητούμενο τον τρόπο που θα κινηθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.

Ωστόσο υπάρχουν μερικά θεματάκια. Πρώτον το εάν θα υπάρξει απαρτία καθώς μετά την παραίτηση Φάμελλου από την ηγεσία, την αποχώρηση Καραμέρου και Ζαχαριαδη, τη μη παρουσία Γεροβασίλη, Τσαπανίδου, Καλαματιανού καθώς και άλλων, τα 17 πρόσωπα που απαιτούνται για την έναρξη της διαδικασίας φαίνεται πως δεν βρίσκονται, αλλά όπως και το 2023 θα κινηθούν με βάση τους παρόντες. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η πρόταση της νεολαίας του κόμματος για δημοψήφισμα μελών ώστε να μην κατέβει το κόμμα απέναντι στον Τσίπρα. Τρικυμία εν κρανίω.

Μαζικές αποχωρήσεις

Από σήμερα αρχίζει να μετρά αντίστροφα και ο χρόνος για τις μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από το κόμμα. Την Τρίτη, το πολύ την Τέταρτη αναμένεται η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με την εκλογή γραμματέα που θα είναι και εκείνος που τυπικά θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στην ομάδα μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της μειοψηφίας που συμμερίζονται όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Δέκα το πολύ βουλευτές

Ωστόσο μετά και την εικόνα της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου που εμφανίστηκαν μόλις οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Παπαηλιού, Έλενα Ακρίτα (η οποία τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου) και ο Γιάννης Αμανατίδης που καταλαμβάνει τη θέση της παραιτηθείσας Κατερίνας Νοτοπουλου με την ορκωμοσία του να πραγματοποιείται σήμερα, είναι λογικό να εκτιμάται πως η σύνθεση της νέας ΚΟ θα είναι περίπου δέκα άτομα. Άλλωστε ο Παύλος Πολάκης ζήτησε από τους βουλευτές που θα αποχωρήσουν να μη συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την εκλογή της νέας ηγεσίας.

Βέβαια δεν σχεδίαζαν κάτι τέτοιο οι βουλευτές που είναι με το ένα πόδι στην έξοδο της Κουμουνδούρου.

Οι βουλευτές επαρχίας κερδίζουν

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην έχει σχολιάσει τίποτα για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ όμως καλή τύχη στην Αμαλίας φαίνεται πως θα έχουν οι βουλευτές επαρχίας. Διότι μόλις αποφασίσουν να ανεξαρτητοποιηθούν ή παραιτηθούν, όπως επιθυμεί καλύτερα η ΕΛ.Α.Σ, είναι κοινό μυστικό ότι θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος.

Καθώς όπως μου έλεγαν τη δύναμη του Μεϊκόπουλου στον Βόλο ή του Μπάρκα στην Πρέβεζα ή του Ζαμπάρα στην Αιτωλοακαρνανια, του Μαμουλάκη στην Κρήτη, του Καλαματιανού στην Ηλεία και του Χαρίτση στη Μεσσηνία, πώς αλλιώς θα μπορέσει να την αποκτήσει η ΕΛ.Α.Σ.;

Άρα θα επιβεβαιωθεί η πεποίθηση ότι όπου ο Αλέξης Τσίπρας εμπιστεύεται και χρειάζεται, θα στηριχθεί σε πρώην βουλευτές. Της Αττικής βλέπω να ζορίζονται λίγο.

Οι γυναίκες που θέλουν, αλλά δεν ψήνεται ο Τσίπρας

Έφτασε στα αυτιά μου πως ο Αλέξης Τσίπρας, ειδικά για δύο γυναίκες πρώην υπουργούς του, δεν είναι τόσο θετικός να τις τοποθετήσει σε ψηφοδέλτια.

Τι και αν τήρησαν ευλαβικά τα όσα ζήτησε, δεν φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργος ακόμη να... ψήνεται.

Μπορεί να πέρασαν πάνω από τον υψηλό πήχη που έθεσε, όπως ήταν η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, εντούτοις αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν θέση στις λίστες.

Και επειδή εδώ μιλάμε με ονόματα έμαθα πως αυτές οι πληροφορίες είναι για τις κυρίες Αχτσιόγλου και Νοτοπουλου. Για διαφορετικό λόγο σχετικά με την καθεμία, ο Αλέξης Τσίπρας δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να κάνει κάποια ξεχωριστή συνεννόηση.