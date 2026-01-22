Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ημέρα και η ώρα του αγώνα

Ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, δίνει το κρισιμότερο φετινό του ματς στην αυλαία της league phase του Champions League.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το αποτέλεσμα θα κρίνει το ποια ομάδα θα συνεχίσει στην επόμενη φάση της
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τη σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», θέλουν μόνο νίκη κόντρα στον «Αίαντα» ώστε να περάσουν στην τελική 24άδα και στη νοκ - άουτ φάση.
