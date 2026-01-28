Άγιαξ - Ολυμπιακός LIVE για την τελευταία αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άγιαξ, LIVE απόψε (28/01) γιαην τελευταία αγωνιστική της league phase του Champions League στη Johan Cruyff Arena του Άμστερνταμ με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τη σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», θέλουν μόνο νίκη κόντρα στον «Αίαντα» ώστε να περάσουν στην τελική 24άδα και στη νοκ - άουτ φάση.

Με νίκη των «ερυθρόλευκων» θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η πρόκρισή τους στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση ισοπαλίας, δηλαδή αν τερματίσει με 9 βαθμούς θα έχει πιθανότητες πρόκρισης, αλλά θα χρειαστεί μία σειρά από συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να μην τερματίσει κάτω από 24ος.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.

