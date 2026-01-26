Μενού

Άγιαξ – Ολυμπιακός: Τιμές και παγίδες στα sites μεταπώλησης εισιτηρίων

Τα διαθέσιμα εισιτήρια που υπάρχουν σε sites μεταπώλησης αλλά κι οι τεράστιοι κίνδυνοι να πάρετε... μαγικό χαρτάκι και να δείτε το Άγιαξ-Ολυμπιακός από κάποια πλατεία του Άμστερνταμ.

Ολυμπιακός - Champions League
Η θύρα 7 στο Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει την Τετάρτη (28/01) στο «Johan Cruijff Arena» τον Άγιαξ, σ' ένα ματς όπου με νίκη θα βρεθεί (λογικά) στην επόμενη φάση του Champions League.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια γινόταν πέρα από το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου - δηλαδή τα 2.600 που δικαιούται. Περιττό να αναφέρουμε ότι ήδη τα εν λόγω εισιτήρια έχουν κάνει φτερά.

