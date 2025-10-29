Αιγάλεω - Άρης 1-3: Με περίπατο στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος οι «κίτρινοι»

Ο Άρης επικράτησε με 3-1 του Αιγάλεω στην Αθήνα για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδος και πέτυχε το απόλυτο, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή με 9 βαθμούς και με εξασφαλισμένη - πλέον - παρουσία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Για τους «κίτρινους» το σκορ άνοιξε ο Ρόουζ με κεφαλιά στο 29ο λεπτό.
Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 54' με τον Φοφανά για να γράψει το 2-1 για τον Άρη ο Σούντμπεργκ στο 59ο λεπτό.
Το τελικό 1-3 πέτυχε ο Μορόν με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του αγώνα.
- Χαμός στη Βουλή με Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Ήμουν 13 ετών επί Χούντας» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ
- Η Καραμήτρου ζήτησε συγγνώμη στον μελισσοκόμο: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που με αιφνιδίασε στα 53 μου»
- Η ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού, το πηγαδάκι Μητσοτάκη - Δένδια και η ατυχής ανάρτηση Πέτσα
- Ο Αθανάσιος Ντρούζος εκδικήθηκε τον θάνατο του γιου του και αιματοκύλησε το Στρατοδικείο στο Ρουφ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.