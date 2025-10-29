Αιγάλεω - Άρης 1-3: Με περίπατο στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος οι «κίτρινοι»

Ο Άρης επικράτησε με 3-1 του Αιγάλεω στην Αθήνα για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδος και πέτυχε το απόλυτο, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή με 9 βαθμούς και με εξασφαλισμένη - πλέον - παρουσία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Για τους «κίτρινους» το σκορ άνοιξε ο Ρόουζ με κεφαλιά στο 29ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 54' με τον Φοφανά για να γράψει το 2-1 για τον Άρη ο Σούντμπεργκ στο 59ο λεπτό.

Το τελικό 1-3 πέτυχε ο Μορόν με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του αγώνα.

