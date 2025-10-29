Μενού

Αιγάλεω - Άρης 1-3: Με περίπατο στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος οι «κίτρινοι»

Εύκολο πέρασμα του Άρη από το Αιγάλεω με 3-1 για το Κύπελλο Ελλάδος.

Reader symbol
Newsroom
Αιγάλεω - Άρης
Στιγμιότυπο από το το ματς Αιγάλεω - Άρης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Άρης επικράτησε με 3-1 του Αιγάλεω στην Αθήνα για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδος και πέτυχε το απόλυτο, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή με 9 βαθμούς και με εξασφαλισμένη - πλέον - παρουσία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Για τους «κίτρινους» το σκορ άνοιξε ο Ρόουζ με κεφαλιά στο 29ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 54' με τον Φοφανά για να γράψει το 2-1 για τον Άρη ο Σούντμπεργκ στο 59ο λεπτό.

Το τελικό 1-3 πέτυχε ο Μορόν με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του αγώνα.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ