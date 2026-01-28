Μενού

«Αιωνία η μνήμη τους»: Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας στους φιλάθλους

Ο σύνδεσμος ΣΦ ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με λόγια συγκίνησης, αποχαιρετά, τα «αδέρφια» του που χάθηκαν στη Ρουμανία.

Ο φόρος τιμής στους νεκρούς οπαδούς από την Ημαθία
Ο φόρος τιμής στους νεκρούς οπαδούς από την Ημαθία
Ένα ταξίδι χαράς, κατέληξε σε θλίψη και επτά απώλειες. Δέκα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν για να παρακολουθήσουν από κοντά και να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα στη Λυών, επτά όμως άφησαν στην άσφαλτο, την τελευταία τους πνοή.

Από τα επτά θύματα, οι τρεις ήταν από την περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και μέλη του συνδέσμου ΣΦ ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, ο οποίος σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με λόγια συγκίνησης, αποχαιρετά, τα «αδέρφια» του.

«Με βαθιά οδύνη σύσσωμα τα μέλη του ΣΦ ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας αποχαιρετούμε τα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δρόμο. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες τους, στους οποίους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μας στην ανείπωτη αυτήν απώλεια.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους», αναφέρει η ανάρτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία των τριών και από ένα πανό με μήνυμα, «Αδέρφια ζείτε. Κωστής, Μήτσος, Μπίλης. Αθάνατοι».

