Μενού

Άκρως ελληνική παραδοχή από Ουρμπόνας για το Eurobasket: «Ήσασταν καλύτεροι, τρελό αυτό που έκανε ο Τολιόπουλος»

Ο Ντονάτας Ουρμπόνας παραδέχτηκε την ανωτερότητα της Ελλάδας στο EuroBasket 2025.

Reader symbol
Newsroom
Urbonas
Ο Ντονάτας Ουρμπόνας | gazzetta.gr
  • Α-
  • Α+

Η Ελλάδα συνεχίζει το «ταξίδι» της στο EuroBasket 2025. Πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα της Παρασκευής (12/9) με αντίπαλο την Τουρκία στα ημιτελικά του τουρνουά, έχοντας αφήσει εκτός τη μαχητική Λιθουανία, την οποία «λύγισε» με 87-76.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, το μεγάλο λιθουανικό Μέσο Basketnews στην καθιερωμένη τους εκπομπή αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι, με τον Ντονάτας Ουρμπόνας να κάνει μία... άκρως ελληνική παραδοχή:

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ