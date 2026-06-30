Μενού

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2: Οι Βίκινγκς στους 16 του Μουντιάλ με γκολ του Χάαλαντ πριν το τέλος

Η Νορβηγία νίκησε την Ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία.

Reader symbol
Newsroom
Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
Στιγμιότυπο από το ματς Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ALBERT PENA
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Νορβηγία νίκησε την Ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες έπαιξαν προσεκτικά και δεν δημιούργησαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Το σκορ άνοιξε στο 36ο λεπτό ο Νούσα κάνοντας το 1-0 για τη Νορβηγία. 

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε πιο δυνατά και πίεσε περισσότερο. Στο 74' ο ίδιος ο Ντιαλό συνεργάστηκε με τον Πεπέ και με ψύχραιμο τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1.

Η απάντηση της Νορβηγίας ήρθε στο 86'. Ο Μπεργκ γύρισε την μπάλα στον Χάαλαντ, ο οποίος από κοντά πέτυχε το 2-1 και χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στην ομάδα του. Αυτό ήταν το πέμπτο γκολ του Χάαλαντ στο Μουντιάλ και το 60ό με την εθνική Νορβηγίας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ