Η Νορβηγία νίκησε την Ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες έπαιξαν προσεκτικά και δεν δημιούργησαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Το σκορ άνοιξε στο 36ο λεπτό ο Νούσα κάνοντας το 1-0 για τη Νορβηγία.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε πιο δυνατά και πίεσε περισσότερο. Στο 74' ο ίδιος ο Ντιαλό συνεργάστηκε με τον Πεπέ και με ψύχραιμο τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1.

Η απάντηση της Νορβηγίας ήρθε στο 86'. Ο Μπεργκ γύρισε την μπάλα στον Χάαλαντ, ο οποίος από κοντά πέτυχε το 2-1 και χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στην ομάδα του. Αυτό ήταν το πέμπτο γκολ του Χάαλαντ στο Μουντιάλ και το 60ό με την εθνική Νορβηγίας.