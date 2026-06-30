Βρέθηκε ο σωσίας του Νότη Σφακιανάκη και είναι γυμναστής - «Οι μαθητές μου ζητούν να ανεβάσουμε βίντεο»

Βρέθηκε σωσίας του Νότη Σφακιανάκη που έγινε viral στο TikTok, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η ομοιότητά του με τον τραγουδιστή είναι τυχαία.



Ο Αβραάμ Γιαννακίδης, ο οποίος είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε Γυμνάσιο και Λύκειο του Περιστερίου, με αφορμή ένα βίντεο που είχε ανέβασει στο TikTok, το οποίο έγινε viral, συνδέθηκε τηλεφωνικά με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος δεν έχει καλή φωνή όπως ο τραγουδιστής, αλλά είναι μεγάλος θαυμαστής του Νότη Σφακιανάκη: «Δεν τραγουδάω, ούτε έχω καλή φωνή. Ακούω 30 χρόνια Νότη Σφακιανάκη, αλλά δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι. Η εμφάνιση είναι εντελώς τυχαία. Με παρότρυνση των παιδιών μου και των μαθητών μου, βάλαμε κάποια ψεγάδια και λίγο μοιάζω φαντάζομαι. Με παρακαλάνε να κάνουμε playback χορούς για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για τις σχολικές τους εκδρομές. Δεν το έχω κάνει φυσικά», είπε.

Στη συνέχεια ο Αβραάμ Γιαννακίδης τόνισε: «Με τον Νότη έχω μεγαλώσει κι εγώ και τα παιδιά μου. Πιστεύω ότι ο Νότης ούτε αντιγράφεται ούτε εμφανισιακά ούτε φωνητικά», ωστόσο όπως συμπλήρωσε: «Με έχουν μπερδέψει και σε μαγαζί και στον δρόμο. Δεν το έχω παίξει ποτέ Νότης Σφακιανάκης».



Κλείνοντας, ο γυμναστής δήλωσε: «Δεν έχω χάσει πρεμιέρα του Νότη, είμαι φαν του και εγώ και τα παιδιά μου. Πίστευα ότι θα τραγουδούσε πάλι, γι' αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια ήρθα στην Αθήνα».