Ακόμα και 8,3 Ρίχτερ: Οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα - Η τρομακτική λίστα Παπαδόπουλου

Με αφορμή τις εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος κάνει μία αναδρομή στους 15 ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα.

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Facebook, για να δώσει τα μεγέθη των σεισμών «έλαβα υπόψη μου γεωλογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα από την αρχαιότητα μέχρι το 1899, και επιπλέον ενόργανα δεδομένα για τους μετά το 1900 σεισμούς».

Τα στοιχεία αυτά, όπως έχει διευκρινιστεί, «έχουν συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί σε μελέτες και βιβλία δικά μου, λαμβάνοντας υπόψη και εκτιμήσεις άλλων ερευνητών».

Τα στοιχεία του αφορούν δονήσεις με μέγεθος τουλάχιστον 7,2 Ρίχτερ, όσο δηλαδή ο μικρότερος εκ των δύο σεισμών που προκάλεσαν περισσότερους από 1.700 θανάτους στη χώρα της λατινικής Αμερικής.

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«Οι περισσότεροι σεισμοί ήταν επιφανειακοί, πολύ λίγοι ήταν ενδιάμεσου βάθους, δλδ. με βάθος εστίας μεγαλύτερο των 60 χλμ. (π.χ. 1856 και 1926)».

«Αν δεν δείτε γνωστούς καταστροφικούς σεισμούς (π.χ. Χίος 1881), αυτό αιτιολογείται από το ότι η λίστα που ακολουθεί παραθέτει σεισμούς με βάση μόνο το μέγεθος και όχι τη βλαβερότητά τους. Μπορεί να μη δείτε σεισμούς οι οποίοι αλλού αναφέρονται με μεγαλύτερο μέγεθος και θα αναμένατε να τους δείτε, π.χ. Κεφαλονιά 1953. Δεν τους βλέπετε εδώ γιατί τα μεγέθη τους αναθεωρήθηκαν και βρέθηκαν μικρότερα του 7,2» επεσήμανε.

Η λίστα των 15 σεισμών

227 π.Χ. Ρόδος 7,5 142 μ.Χ. Ρόδος 7,2 365 Δ. Κρήτη 8,3 1303 Α. Κρήτη-Ρόδος 8,0 1481 Ρόδος 7,2 1609 Ρόδος 7,4 1829 Δράμα-Ξάνθη 7,3 1856 Κρητική Θάλασσα 7,6 1867 Κεφαλονιά 7,4 1905 Άθως 7,2 1926 Ρόδος 7,4 1948 Κάρπαθος 7,3 1956 Αμοργός 7.7 1957 Ρόδος 7,3 1981 Β. Αιγαίο 7,2.