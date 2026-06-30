Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ - Πού βρίσκεται η μάχη ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού

Ενδιφέρον παρουσιάζουν τα νέα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO για το flash.gr, με την ΕΛΑΣ να καταγράφει μονοψήφια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στη νέα δημοσκόπηση της ALCO, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με διαφορά 9,3 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφοντας για δεύτερη συνεχόμενη έρευνα της εταιρείας μονοψήφια απόσταση από το κυβερνών κόμμα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24%, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ALCO για τον FLASH. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, καταγράφοντας άνοδο περίπου δύο ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν μήνα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,4%, ενώ η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 7,8% από 9,5%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο υψηλό 15,7%.

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 1,3%, ενώ η Νίκη συγκεντρώνει 1,4%, με αμφότερα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να βρίσκονται κάτω από το όριο του 3%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα. Ωστόσο, αθροιστικά, τα θέματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, όπως η λειτουργία των θεσμών και η διαφθορά, συγκεντρώνουν ποσοστό 29%.

Στο ερώτημα για το βασικό δίλημμα των επόμενων εκλογών, το 64% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψηφίσει με γνώμονα το δίλημμα «Διαφάνεια ή Διαφθορά», το οποίο συνδέεται περισσότερο με την επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης. Αντίθετα, το 28% επιλέγει το δίλημμα «Σταθερότητα ή Ακυβερνησία», που αποτελεί το κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να αντλεί μεγαλύτερη δυναμική από ψηφοφόρους της «Ελπίδας» της Μαρίας Καρυστιανού και της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Παράλληλα, το 25% των αναποφάσιστων – οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία – δηλώνει ότι θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να στηρίξει ένα πιθανό «κόμμα Σαμαρά».