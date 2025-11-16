Αλαφούζος: «Δεν τραβήχτηκε ποτέ η πρίζα στον Παναθηναϊκό» – Υπήρξαν αγοραστές;

Ο Γιάννης Αλάφούζος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, απάντησε για το πολυσυζητημένο «τράβηγμα της πρίζας», τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ στον Παναθηναϊκό.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το 2016 με το πάγωμα των λογαριασμών του, τις προσπάθειες να βρεθεί επενδυτής, αλλά και τις επαφές με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον οποίο –όπως είπε– διατηρεί άριστες σχέσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον μοναδικό επιχειρηματία που έχει στηρίξει οικονομικά τον σύλλογο με χορηγίες, τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ενώ παραδέχθηκε πως η επιλογή Στραματσιόνι ήταν λανθασμένη και πως η μη κατάκτηση πρωταθλήματος αποτελεί αποτυχία.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, o Αλαφούζος υπογράμμισε ότι ποτέ δεν άφησε απλήρωτους εργαζόμενους ή ποδοσφαιριστές, παρά τις καθυστερήσεις, και πως το «τράβηγμα της πρίζας» ήταν απλώς μια προσπάθεια να βρεθεί άλλος επενδυτής.

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡΦΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε.

Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει.

Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε.

Δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».

Στη συνέχεια σε ερώτηση για τους λογαριασμούς που πάγωσαν και για το γεγονός πως δεν τραβήχθηκε η πρίζα, πρόσθεσε:

«Κρίθηκε τότε πως η ποινή αυτή ήταν υπερβολική και άλλαξε και γι' αυτό κράτησε μόλις έναν χρόνο ο κανονισμός. Μας έλειπαν εκατομμύρια.

Η οικονομική μου κατάσταση δεν ήταν εύρωστη τότε. Θα έπρεπε ίσως να έχω κάνει οικονομίες ναι. Έκανα λάθος.

Ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε τα έσοδα που έπρεπε. Το τράβηγμα της πρίζας ήταν προσπάθεια να βρεθεί άλλος επενδυτής. Συνέχισα να πληρώνω και ποτέ δεν άφησα τον κόσμο απλήρωτο. Γι' αυτό έγινε η καταστροφή τότε».

«Δεν υπάρχει υποψήφιος αγοραστής»

Ένα από τα σημεία που είχαν ενδιαφέρον στην συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου, ήταν το ιδιοκτησιακό και το αν υπάρχει κάποιος υποψήφιος αγοραστής με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να είναι ξεκάθαρος λέγοντας τα εξής:

«Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε 1 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με χορηγίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι». Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφερόταν στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο παρότι δεν θέλησε να αναφέρει το όνομά του.