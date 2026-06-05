Αλαφούζος: «Τον επόμενο Αύγουστο ο Παναθηναϊκός θα μπει στον Βοτανικό»

Στην εκπομπή του ALPHA «Πρωταγωνιστές» και στο μεγάλο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, φιλοξενήθηκε κι ο σημερινός ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος επισήμανε πως τον Αύγουστο του 2027 το «τριφύλλι» θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό «σπίτι» του στον Βοτανικό.

Ανέλυσε τις πρώτες εικόνες που είχε ως νεαρός απ’ τον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε στη δική του ενασχόληση με τα κοινά της ομάδας και τόνισε πως οι «πράσινοι» έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

«Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή, έρχεται η μισή σκεπή που θα μπει τον Σεπτέμβριο. Τον Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι τον Αύγουστο, με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στον Βοτανικό. Που θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πώς ακόμα. Ένα καλό όνομα.

Για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξουν τα πράγματα. Γενικά δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι» ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Αλαφούζος, απαντώντας ακολούθως σε διάφορα ερωτήματα:

-Για το ότι το γήπεδο θα συνεισφέρει και στη καλύτερη αγωνιστική επίδοση:

«Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε κάποια λάθη, υπήρξαν κάποιες ατυχίες μαζί με λάθη ιδιαίτερα σε επίπεδο προπονητών, αλλά νομίζω είμαστε καλά τώρα. Να μη λέω μεγάλα λόγια».

-Για το γεγονός ότι στη Λεωφόρο οι φίλαθλοι ήταν κοντά στους παίκτες:

«Αυτό είναι και καλό και κακό, αλλά είναι ωραίο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ούτε συζήτηση. Το ΟΑΚΑ είναι μόνο για στίβο. Εμείς κάνουμε ποδοσφαιρικό γήπεδο, απλώς ακολουθούμε τους κανονισμούς της UEFA. Ο κόσμος θα είναι πολύ κοντά στο χορτάρι, είναι καταπληκτικό γήπεδο, δεν υπάρχει όμοιό του στην Ελλάδα και από το εξωτερικό θα είναι από τα πολύ όμορφα γήπεδα».

-Για την πρώτη φορά που πήγε στη Λεωφόρο:

«Πρώτη φορά μπήκα στη Λεωφόρο 8, 9 χρονών. Έγινα Παναθηναϊκός από τους συμμαθητές, έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο.

Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη μου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα, απόγευμα στη Λεωφόρο. Ζήτησα από έναν καθηγητή άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα με άφηνε και εγώ έφυγα και μετά με απέβαλαν.

Απίστευτες εποχές, οι ήρωές μου οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά κι ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση, ο Καψής, ο Γραμμός, πάνω από όλα ο Δομάζος, ο Ελευθεράκης και ο Φυλακούρης».

-Για το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι μικτές εξέδρες στα γήπεδα:

«Υπήρξε πολλή βία και σταμάτησε αυτό. Εμείς δοκιμάσαμε με τον ΠΑΟΚ πριν δέκα χρόνια στη Λεωφόρο και είχαμε πολύ κακή εμπειρία. Βέβαια ίσως δεν ήρθαν οι κατάλληλοι φίλαθλοι από τον ΠΑΟΚ γιατί μόλις μπήκαν μέσα πέταξαν βεγγαλικά, φωτοβολίδες και σταμάτησε αυτή η προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει τότε.

Με τους νέους νόμους που είναι αυστηροί και με τις κάμερες που έχουν μπει ίσως μπορέσουμε σιγά σιγά να μπορέσουμε πάλι να φέρουμε οπαδούς. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο και για όλες τις ομάδες. Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική, εντάξει θα υπάρχουν ευγενικά συνθήματα και από τις δύο πλευρές, αλλά μέχρι συνθήματα.

Είναι καλό και για τα έσοδα των ομάδων να είναι γεμάτα τα γήπεδα πάντα όπως παλιά. Θυμάστε είχαμε 60-70-80 χιλιάδες κόσμο στα γήπεδα».

-Γιατί ο Αλαφούζος να πάρει τον Παναθηναϊκό:

«Για... δόξα στο ποδόσφαιρο λίγο δύσκολο. Γιατί δεν ήθελα να πέσει ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη Εθνική. Όταν έμεινε ορφανός μετά την πολυμετοχικότητα και είχε πάρα πολλά χρέη, πίστεψα ότι μπορούσαμε να κάνουμε μία εταιρεία λαϊκής βάσης κατά κάποιο τρόπο.

Έκανα την Παναθηναϊκή Συμμαχία, η οποία όμως δυστυχώς απέτυχε, είχαν ξεκινήσει και τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Μετά έφυγαν όλοι από την διοίκηση, δεν υπήρχε κανείς γιατί φοβόντουσαν λόγω των χρεών να μείνουν, γιατί στο ποδόσφαιρο σε ακολουθούν τα χρέη μιας ομάδας και έμεινα μόνος μου. ή έπρεπε να αφήσω τον Παναθηναϊκό να χρεοκοπήσει ή να προσπαθήσουμε να τον σώσουμε και αποφασίσαμε να τον σώσουμε.

Ο Παναθηναϊκός έχει εκατομμύρια φιλάθλους. Είναι αναπόσπαστη έννοια ο Παναθηναϊκός και οι φίλαθλοι δεν μπορώ να το διαχωρίσω, γιατί ποτέ δε σκέφτηκα ότι κάνω κάτι για τους φιλάθλους, σκέφτηκα ότι το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός τι είναι; Οι φίλαθλοί του και η ιδέα του. Δεν είναι κάτι άλλο».