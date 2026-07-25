Η χειρότερη δουλειά στο Χόλιγουντ είναι και η πιο ελκυστική

Είναι όνειρο χιλιάδων δημιουργικών ανθρώπων ανά τον κόσμο να δουλέψουν στο Χόλιγουντ, να συναναστραφούν με σταρς, να βάλουν τις υπογραφές τους σε παραγωγές της μικρής και της μεγάλης οθόνης που θα απολαύσουν εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς όμως είναι αυτό το όνειρο στην πραγματικότητα;

Αν κρίνουμε από αυτά που ισχυρίζεται το blog The Ankler, που παρουσιάζει γενναίες ποσότητες από χολιγουντιανό inside information, στο αφιέρωμα «Οι Χειρότερες Δουλειές στο Χολίγουντ Σήμερα», η θέση του σεναριογράφου και κάθε θέση που έχει να κάνει με κείμενο, είναι πραγματικό μαρτύριο. Οι σεναριογράφοι σπάνια έχουν έλεγχο στο πώς θα αποτυπωθεί στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη η δουλειά τους. Κλασικό παράδειγμα η ταινία "Scream 2", της οποίας το σενάριο είχε διαρρεύσει online (το 1998!) και γι' αυτό οι παραγωγοί ζήτησαν να γραφτεί από την αρχή.

Eπίσης, μια έγκριση ενός σεναρίου για το ξεκίνημα της παραγωγής του για σινεμά ή τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι εγγυημένο ότι θα βγεί όντως μια ταινία ή μια σειρά στο τέλος (κλασικό το παράδειγμα του Σούπερμαν με τον Νίκολας Κέιτζ, σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον, που δεν είδαμε ποτέ). Οι μόνοι που έχουν κάποια αίσθηση ελέγχου πάνω στο σενάριο τους, είναι οι σεναριογράφοι με καθήκοντά παραγωγού, όπως ήταν ο θρυλικός Τζον Χιούστον και όπως είναι σήμερα ο Κουεντίν Ταραντίνο.