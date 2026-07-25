Δολοφονία στη Σύρο: Τι υποστήριξε ο δράστης - «Δεν τα πιστεύω αυτά για το παιδί μου», λέει η μητέρα της διασώστριας

Ο 41χρονος άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της διασώστριας στη Σύρο, κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την σημερινή απόφαση (25/7) του Εισαγγελέα, και σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Και οι δύο ωστόσο, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 41χρονος ισχυρίστηκε πως όταν η γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται. Τότε, όπως είπε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στην 41χρονης.

Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του 41χρονου είπε πως την ημέρα που συνέβησαν όλα είχε διαπιστώσει πως την παρακολουθούσε ένα αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τόσο το κινητό του 42χρονου όσο και τις συσκευές του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, από την πρώτη εξέταση στο κινητό του άντρα δεν προκύπτουν συνομιλίες μεταξύ του 42χρονου και του θύματος, καθώς ο αριθμός της γυναίκας δεν είναι καν αποθηκευμένος στις επαφές του.

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας

Η μητέρα της 41χρονης διασώστριας μιλώντας στο Mega, δήλωσε ότι δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς του φερόμενου δράστη.

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«Θέλω πίσω το παιδί μου. Τι να πω, όλα αυτά που ακούω δεν τα πιστεύω το παιδί μου, δεν είναι έτσι. Το παιδί μου είναι καλός άνθρωπος, ήτανε το καλύτερο, βοηθάει τον κόσμο, τρέχει από κει δεν ξέρω καν τι έγινε και ήταν η κακή ώρα δεν ξέρω δε ξέρω, δε ξέρω».