Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Στο Κρανίδι Αργολίδας για διακοπές το διάσημο ζευγάρι

Πολλοί celebrities ανά καιρούς επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές, και αυτή τη φορά ο φακός εντόπισε τον Τζάστιν και την Χέιλι Μπίμπερ να απολαμβάνουν καλοκαιρινές στιγμές στο Κρανίδι Αργολίδας.

Το γεγονός, γνωστοποίησαν οι ίδιοι στα social media. Συγκεκριμένα, το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, έδειχνε στιγμιότυπα των διακοπών τους από την περιοχή και κέρδισε γρήγορα την προσοχή των χρηστών. Αμέσως έγινε viral, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του γνωστού τραγουδιστή στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη λεζάντα της ανάρτησης, τα συγκεκριμένα πλάνα καταγράφηκαν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.