Την εντολή στον 30χρονο άνδρα, που συνελήφθη στη Γλυφάδα ενώ φέρεται να προετοίμαζε επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου, έδωσε, σύμφωνα με τις αρχές, ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα, από έναν ενδιάμεσο κρίκο. Ο λόγος για έναν Έλληνα, ο οποίος διαφεύγει μέχρι στιγμής τη σύλληψη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το σπίτι του, στο οποίο μέσα βρήκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Φέρεται να είναι γνωστός των αρχών, επίσης μπλεγμένος σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Η ΕΡΤ αναφέρει ότι, δύο χρόνια πριν είχε συλληφθεί από τις αρχές για συμμετοχή σε συμμορία με ναρκωτικά και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Γλυφάδα: Τι γνωρίζουμε για τον ηθικό αυτουργό

Ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης, είναι ένας ισοβήτης ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

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Φέρεται ότι κρατείται από το 2017 και έχει κατηγορηθεί για ανθρωπιοκτονία και έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστεία.

Ο άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη, ο οποίος φέρεται να μην είχε πάρει ξεκάθαρες εντολές, υποστήριξε στις αρχές ότι δεν γνώριζε τι είναι αυτό το οποίο θα παραλάμβανε στη Γλυφάδα. Υπενθυμίζεται ότι, όταν συνελήφθη είχε στην κατοχή του μόνο ένα κινητό και 400 ευρώ.

Ο Ισίδωρος Ντογιάκος ο πιθανός στόχος του 30χρονου

Η αστυνομία φέρεται αν μην έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το ποιος ήταν ο στόχος του δράστη, ωστόσο, δικαστικές πηγές κάνουν λόγο για τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Οι πληροφορίες αναφέουν ότι, ο Ισίδωρος Ντογιάκος είχε ειδοποιηθεί για το χτύπημα ήδη από την Τρίτη (21/7) και είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, είχαν ενημερωθεί και άλλοι πιθανοί στόχοι, όπου σε κάποιους μάλιστα είχε αυξηθεί και η αστυνομική προστασία τους.