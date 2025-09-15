Άλεξ Αντετοκούνμπο για Εθνική Ελλάδας: «Είμαι περήφανος, μου έφεραν δάκρυα στα μάτια»

Ο «Βενιαμίν» της οικογένειας Αντετοκούνμπο, ο Άλεξ, που ακολουθεί στα χνάρια των αδελφών του, μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε με την κατάκτηση της τρίτη θέσης στο Eurobasket του 2025, στην οποία «πρωτεργάτες» ήταν τα αδέλφια του.

«Έχουμε όλοι το ίδιο συναίσθημα, κυριολεκτικά δεν έχω λόγια. Είμαι πολύ περήφανος για όλα τα αδέλια μου και για το Γιάννη, που έδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο.

Και για τον Κώστα που έδειξε τι μπορεί να κάνει. Και για τον Θανάση που γύρισε από τραυματισμό και μπόρεσε να κάνει ότι έκανε.

Σε ερώτηση για το αν ζηλεύει τα υπόλοιπα αδέλφια του, που εκπροσώπησαν από κοινού την Ελλάδα διεθνώς, απάντησε: «Δεν ζήλευα καθόλου, πιστεύω ότι μόνο το να το ζω και να το βλέπω, μου έφερνε δάκρυα στα μάτια, όχι μόνο για τα αδέλια μου αλλά και για όλη την Εθνική Ομάδα, δεν έχω λόγια για αυτά τα παιδιά».