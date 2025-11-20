Μενού

Αμπελάρδο στο Gazzetta: «Οι αγώνες με τον Παναθηναϊκό ήταν ισάξιοι, ασφαλώς θυμάμαι το σουτ του Βλάοβιτς»

Το Gazzetta τον εντόπισε και ο ίδιος αποφάσισε να ανοίξει το κουτάκι των αναμνήσεων από τη ζωή του.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Αμπελάρδο | Shutterstock
Μία cult μορφή της δεκαετίας του '90. Ένας καραφλός... γίγαντας όπως τον έλεγαν στην Ισπανία και από τις ηγετικές μορφές της αμυντικής γραμμής στα ισπανικά γήπεδα.

Πάνω από 190 συμμετοχές με την Σπόρτινγκ Χιχόν, σχεδόν 260 εμφανίσεις με την Μπαρτσελόνα και με απολογισμό δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων, ένα UEFA Super Cup και δύο κύπελλα Ισπανίας.

