Αμπντελάκ Νούρι: Η συγκλονιστική ιστορία 8 χρόνια μετά την κατάρρευση στο γήπεδο

Ο αδελφός του Αμπντελάκ Νούρι μοιράζεται για πρώτη φορά αισιόδοξες λεπτομέρειες για την κατάσταση του 28χρονου.

Αμπντελάκ Νούρι
O Αμπντελάκ Νούρι | Getty Images
Η ιστορία του Αμπντελάκ Νούρι και της οικογένειάς του ήρθε πάλι στο προσκήνιο ύστερα από συνέντευξη που παραχώρησε ο αδελφός του.

Ο άλλοτε ανερχόμενος αστέρας του Άγιαξ έπαθε ανακοπή καρδιάς το 2017 σε φιλικό με τη Βέρντερ Βρέμης και, παρά το ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Έμεινε έναν χρόνο σε κώμα και από το 2020 βρίσκεται στο σπίτι του, υπό τη φροντίδα των δικών του ανθρώπων.

