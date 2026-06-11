Ανασυγκρότηση άμεσα, για να μην πει στο τέλος πως έχασε το πρωτάθλημα από ένα ριμπάουντ

Ας συμφωνήσουμε σε κάτι. Είδαμε ΜΑΤΣΑΡΑ. Παιχνίδι που πραγματικά ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς (έστω για 45’) και με δύο ομάδες που έδωσαν όλο τους το «είναι» για να φτάσουν στη νίκη. Και δίκαια, αυτή που την πήρε ήταν ο Παναθηναϊκός.
Ο Ολυμπιακός είχε όλα τα φόντα για να πάρει το αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το πικρό και μοναχικό «φινάλε» της Σαπφώς Νοταρά – Ήταν νεκρή δύο ημέρες όταν την βρήκαν
- Ακαθάριστα οικόπεδα: Παράταση για τις δηλώσεις, με βαριές ποινές να έπονται - Πότε ξεκινούν έλεγχοι
- Σε λίστα για μεταμόσχευση η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Τι είναι η πνευμονική ίνωση;
- Αίγιο: Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος - Τα στοιχεία που τον «δείχνουν» ως τον δράστη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.