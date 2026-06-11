Μενού

Ανασυγκρότηση άμεσα, για να μην πει στο τέλος πως έχασε το πρωτάθλημα από ένα ριμπάουντ

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και την ήττα του στο Game 4 των τελικών από τον Παναθηναϊκό.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά το Game 4 των τελικών | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ας συμφωνήσουμε σε κάτι. Είδαμε ΜΑΤΣΑΡΑ. Παιχνίδι που πραγματικά ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς (έστω για 45’) και με δύο ομάδες που έδωσαν όλο τους το «είναι» για να φτάσουν στη νίκη. Και δίκαια, αυτή που την πήρε ήταν ο Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός είχε όλα τα φόντα για να πάρει το αποτέλεσμα. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ