Ανασυγκρότηση άμεσα, για να μην πει στο τέλος πως έχασε το πρωτάθλημα από ένα ριμπάουντ

Ας συμφωνήσουμε σε κάτι. Είδαμε ΜΑΤΣΑΡΑ. Παιχνίδι που πραγματικά ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς (έστω για 45’) και με δύο ομάδες που έδωσαν όλο τους το «είναι» για να φτάσουν στη νίκη. Και δίκαια, αυτή που την πήρε ήταν ο Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός είχε όλα τα φόντα για να πάρει το αποτέλεσμα.

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