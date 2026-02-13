Ανατριχιαστική εκτίμηση ορθοπεδικού για τον τραυματισμό της Βον: «Nα μη χάσει το πόδι της»

Ένας θρύλος των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Λίντσεϊ Βον, δίνει αυτή τη στιγμή την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής της για να σώσει το ίδιο της το πόδι.
Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την Daily Mail μετά το τρομακτικό ατύχημά της στην κατάβαση των Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», περιγράφουν μια κατάσταση κρίσιμη, που μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμη.
