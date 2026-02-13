Μενού

Ανατριχιαστική εκτίμηση ορθοπεδικού για τον τραυματισμό της Βον: «Nα μη χάσει το πόδι της»

Οι γιατροί δεν είναι καθόλου αισιόδοξοι για την ανάρρωση της Λίντσεϊ Βον, κάνοντας λόγο για κίνδυνο ακρωτηριασμού της Αμερικανίδας μετά το ατύχημα στους Ολυμπιακούς.

Reader symbol
Newsroom
Λίντσεϊ Βον
H Λίντσεϊ Βον | Facebook/Lindsey Vonn
  • Α-
  • Α+

Ένας θρύλος των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Λίντσεϊ Βον, δίνει αυτή τη στιγμή την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής της για να σώσει το ίδιο της το πόδι.

Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την Daily Mail μετά το τρομακτικό ατύχημά της στην κατάβαση των Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», περιγράφουν μια κατάσταση κρίσιμη, που μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ