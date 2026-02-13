Νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν: Η Σάρα Φέργκιουσον και ο Πρίγκιπας Άντριου προσέφεραν τις κόρες τους στον σεξουαλικό εγκληματία

Νέα emails που δημοσιεύτηκαν από τα αρχεία του Επστάιν, αποκαλύπτουν κάτι βαθιά ανησυχητικό: Λίγες μόνο ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Τζέφρι Έπσταϊν από τη φυλακή, για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, η Σάρα Φέργκιουσον τον επισκέφθηκε και πήρε μαζί της τη Βεατρίκη και την Ευγενία.

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ περίμενε λιγότερο από μία εβδομάδα για να δει τον παιδεραστή Επστάιν, ο οποίος βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά από 12 μήνες φυλάκισης στη Φλόριντα για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία. Οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη θα ήταν 19 και 20 ετών εκείνη την εποχή.

