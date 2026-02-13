Ο Χασαπόπουλος «δίκασε» συναδέλφους του για την Τσικνοπέμπτη: «Έτρωγαν παϊδάκια στον αέρα, ντροπή»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σήμερα, Παρασκευή (13/2), στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», ξέσπασε κατά συναδέλφων του παρουσιαστών, οι οποίοι χθες, Τσικνοπέμπτη, έτρωγαν κοψίδια στον αέρα.

«Καλά, έχω τρελαθεί με κάτι παρουσιαστές, οι οποίοι τρώνε στον αέρα. Είχαν σουβλάκια, παϊδάκια κι έτρωγαν στον αέρα. Παιδιά, είναι ντροπή, να τρως στον αέρα; Μπροστά στην κάμερα;», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο παρουσιαστής συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Εμείς τα φέρνουμε εδώ, αλλά στο διάλειμμα τσιμπολογάμε. Να είσαι στον αέρα και να τρως; Είναι ντροπή ρε παιδιά! Τρως στον αέρα; Συγκρατήσου ρε φίλε. Γιατί τρως στον αέρα; Δεν αντέχεις;

Να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα να έχεις το μπριζολάκι εδώ και να το τρως στον αέρα», συμπλήρωσε, με τη συμπαρουσιάστριά του, Ανθή Βούλγαρη, να αναλαβάνει ρόλο συνηγόρου, λέγοντας:

«Τι σε πειράζει εσένα, αν θέλουν να φάνει οι άνθρωποι; Μπορεί να μην άντεχαν. Εγώ με το στομάχι των ανθρώπων δεν τα βάζω».