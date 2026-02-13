Γιάννης Παναγόπουλος: Πώς ένα άδειο λιβάδι του δίνει το τέλειο «όπλο» κατά της Αρχής για το ξέπλυμα

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο ερευνώμενος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαιρέσεις κονδυλίων πρόεδρος της ΓΣΕΕ, φαίνεται πως σχεδιάζει να «πέσει μαχόμενος», ανοίγοντας μέτωπο κατά των ελεγκτικών μηχανισμών.

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διάταξης από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι συνήγοροί του ήδη βρίσκουν «ρωγμές» στις έρευνες της Αρχής, χρησιμοποιώντας τα ώς μοχλό για να ακυρώσουν τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, η πλευρά του προσβάλλει τη διάταξη ως «άκυρη», προβάλλοντας τον ισχυρισμό περί «προχειρότητας» των ερευνών που οδήγησαν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Παναγόπουλος: «Πηγαίνετε να δείτε, μόνο τσουκνίδες έχει»

Το κεντρικό επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο κ. Παναγόπουλος για να καταδείξει την ανακρίβεια της έρευνας, αφορά την περιγραφή της ακίνητης περιουσίας του.

Ειδικότερα, η Διάταξη της Αρχής περιγράφει τη δέσμευση για «οικόπεδο εμβαδού 2.001 τ.μ. στον Άγιο Στέφανο (οδός Ηρακλείου 16) με την υπάρχουσα σε αυτό ισόγεια υπερυψωμένη οικία».

Ωστόσο, ο κ. Παναγόπουλος κατήγγειλε πως το κτίσμα αυτό δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Λένε ότι είναι οικόπεδο εντός οικισμού, σας λέω είναι εκτός σχεδίου, με οικία. Να πάτε να το δείτε, θα δείτε μόνο πολλές τσουκνίδες και αγριόχορτα».

Η φωτογραφία, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το dikastiko.gr, αποτυπώνει το οικόπεδο, το οποίο δεν είναι κάτι πέρα από ένα άδειο λιβάδι, χωρίς την ύπαρξη της οικίας που αναφέρεται στο έγγραφο της Αρχής. Αυτή η αναντιστοιχία φαίνεται να αποτελεί το «κλειδί» της προσφυγής για την ακύρωση της δέσμευσης.

Παναγόπουλος: Το «βαρύ» κατηγορητήριο για το ξέπλυμα

Η Διάταξη της Αρχής περιγράφει εν γένει μια συστηματική μεθοδολογία υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων. Σύμφωνα με το έγγραφο:

Ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να προέβη σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων από επιχορηγήσεις του Δημοσίου και της Ε.Ε.

Καταγράφεται η διοχέτευση κονδυλίων σε 6 εταιρείες, οι οποίες κατά την Αρχή «στερούνταν του απαραίτητου προσωπικού» για την υλοποίηση των έργων.

οι οποίες κατά την Αρχή «στερούνταν του απαραίτητου προσωπικού» για την υλοποίηση των έργων. Το εκτιμώμενο παράνομο προϊόν που αναφέρεται στη διάταξη υπερβαίνει τα 2.096.344,19 ευρώ.

Η Αρχή κάνει λόγο για εταιρείες με ρόλο «οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων που κατέληγαν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Ο κ. Παναγόπουλος αντέκρουσε το πόρισμα, υποστηρίζοντας πως οι οικονομικές συναλλαγές της ΓΣΕΕ είναι «πεντακάθαρες» και ελέγχονται ανά τρίμηνο από διαπαραταξιακές επιτροπές.

Σχετικά με το οικονομικό σκέλος, υποστήριξε πως το οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο αγοράστηκε έναντι 140.000 ευρώ, ενώ διευκρίνισε πως η φερόμενη ως «πισίνα» στην Αρκαδία είναι μια προκάτ στέρνα για τις ανάγκες φυσικοθεραπείας της εκλιπούσας συζύγου του.