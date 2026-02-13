Ο Φλούτσου υπερασπίζεται ξανά το «χρυσό» σάντουιτς των 15 ευρώ: «Μη με πιστεύετε, χ@στηκα»

Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ο διάσημος γαστριμαργικός content creator και σεφ γνωστός ως «The Greek Master Chef» και «Φλούτσου», υπερασπίστηκε ξανά την επιλογή του να βάλει «τσουχτερή» τιμή σε ορισμένα προϊόντα, στο νέο του κατάστημα.

Το νέο εστιατόριο του Φλούτσου είχε προκαλέσει θόρυβο, όταν χρήστες των social media άρχισαν να μοιράζονται τις τιμές των σάντουίτς του, που αγγίζουν τα 15 ευρώ.

Ο δημοφιλής σεφ χρειάστηκε να υπερασπιστεί δημόσια την επιλογή του, αναφέροντας πως οι τιμές είναι ολίγον τι απαγορευτικές, καθώς προτίμησε να δώσει βάση σε υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και σε τιμολόγηση τέτοια ώστε να εξασφαλίζει υψηλούς μισθούς για τους υπαλλήλους του.

Φλούτσου: «Μη με πιστεύετε, χέ...κα»

Ο Φλούτσου αναγκάστηκε να ρίξει λίγο τις τιμές κάποιων από τα είδη του, ως απάντηση στη μαζική κατακραυγή, αλλά προ ημερών ανάρτησε ένα βίντεο, με το οποίο κάνει την «ανατομία» συγκεκριμένα του «γαλλικού» σάντουιτς, το οποίο είναι το ακριβότερο του μαγαζιού.

«Έχετε κολλήσει με αυτό το πανάκιβο σάντουιτς, δεν κοιτάτε τα άλλα, με το 15ευρο κολλήσατε. Ευχαριστώ όσους έκαναν hate comments.

Στη συνέχεια περιγράφει πως ετοιμάζονται τα ξεχωριστά υλικά, όπως η μπριζόλα Black Angus, η μπαγκέτα και η «κλεμμένη» γαλλική του σάλτσα.

Λέει μετά, αφήνοντας και ένα πονηρό υπονοούμενο: «Καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να έχετε 7 φορές το μοσχάρι που βάζω μέσα, αλλά μετά το σάντουις θα ήταν 28 ευρώ, και οι μπάλες μου θα ήταν ακόμα πιο μεγάλες.

Την πράσινη σάλτσα μας φεύγει ο κ.... να τη φτιάξουμε, και ας μη με πιστεύετε, χέ...κα. Έχε εστραγκόν, ξίδια, πατατούλες. Εγώ τρελαίνομαι, πιστεύω από την ρπώη μέρα το έχω καλυτερέψει. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας».