Ανατριχίλα: Οι φίλοι της Ντόρτμουντ σήκωσαν πανό στα ελληνικά για τα θύματα των Τεμπών

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν χθες (28/1) από την μαύρη επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών, που στέρησε τη ζωή σε 57 αθώες ψυχές και σκόρπισε ανείπωτη θλίψη στην ελληνική και όχι μόνο κοινωνία, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ όμως να μην ξεχνά.
Οι Βεστφαλοί υποδέχθηκαν την Μπάγερν Μονάχου στο «Klassiker» τίτλου της Bundesliga, είδαν όμως την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί να φεύγει με το διπλό (2-3) από το «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ» και να εκτοξεύει τη διαφορά των δυο ομάδων στους 11 πόντους (υπέρ των Βαυαρών).
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Οκτώ ευρώ την ώρα λάτζα, αλλά θα τα δουλέψεις»: Η αγγελία στο Tik Tok που ανέβασε την πίεση των χρηστών
- Πόσα λεφτά «καίει» ο φαντάρος στη θητεία; Βγάζουμε κομπιουτεράκι και κάνουμε τον λογαριασμό του στρατού
- Ιράν: Παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης ανακοινώνει με κλάματα τον θάνατο του Χαμενεΐ
- Σκηνές πανικού στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Το Ιράν χτυπά Ισραήλ, αμερικανικές βάσεις και φιλικές τους χώρες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.