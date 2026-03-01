Μενού

Ανατριχίλα: Οι φίλοι της Ντόρτμουντ σήκωσαν πανό στα ελληνικά για τα θύματα των Τεμπών

Οι φίλαθλοι της Μπορούσια Ντόρτμουντ συγκίνησαν, σηκώνοντας πανώ για τις 57 αδικοχαμένες ψυχές που έφυγαν πριν 3 χρόνια στο δυστύχημα των Τεμπών.

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν χθες (28/1) από την μαύρη επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών, που στέρησε τη ζωή σε 57 αθώες ψυχές και σκόρπισε ανείπωτη θλίψη στην ελληνική και όχι μόνο κοινωνία, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ όμως να μην ξεχνά.

Οι Βεστφαλοί υποδέχθηκαν την Μπάγερν Μονάχου στο «Klassiker» τίτλου της Bundesliga, είδαν όμως την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί να φεύγει με το διπλό (2-3) από το «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ» και να εκτοξεύει τη διαφορά των δυο ομάδων στους 11 πόντους (υπέρ των Βαυαρών).

