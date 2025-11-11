Ανδρέας Τεττέη: Ανάμεσα στους υποψήφιους για το FIFPRO Merit Awards 2025, ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού

Ο Ανδρέας Τεττέη, το ποδοσφαιρικό «φαινόμενο» της Κηφισιάς, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, με την ιδιότητα του Πρεσβευτή κατα του Ρατσισμού.

Την ανακοίνωση γνωστοποίησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών - Ποδοσφαιριστριών ΠΣΑΠΠ.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της FIFPRO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, 18–20 Νοεμβρίου 2025.

ΠΣΑΠΠ: Αναλυτικά η ανακοίνωση για την υποψηφιότητα Τεττέη

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ αναφέρει: «Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοινώνουμε ότι ο Ανδρέας Τεττέη, Πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, έναν θεσμό που τιμά ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Τα βραβεία απονέμονται σε τρεις κατηγορίες:

Player Activism: Για δράσεις που προωθούν την κοινωνική αλλαγή.

Player Impact: Για πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά ζωές ανθρώπων.

Player Voice: Για τη χρήση της φωνής των παικτών, ώστε να εμπνεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν.

Συγχαρητήρια Ανδρέα για την υποψηφιότητά σου και για το παράδειγμα που δίνεις. Τόσο ως αθλητής όσο και ως άνθρωπος!».



