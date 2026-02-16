Μενού

Άνοιξε η έξοδος στη Μονακό με παραδοχή Σπανούλη: «Δεν θέλει να είναι με την ομάδα»

O Bασίλης Σπανούλης στάθηκε στην περίπτωση του Γιοάν Μακουντού.

Reader symbol
Newsroom
Βασίλης Σπανούλης
Ο προπονητής της Μονακό Βασίλης Σπανούλης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Μονακό μπορεί να μην είχε τον Μάικ Τζέιμς στις τάξεις της ωστόσο κατάφερε να περάσει από την έδρα της Ναντέρ κερδίζοντας με 76-81. Aλλά συνεχίζονται τα θέματα στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Μετά το τέλος ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην απουσία του Μακουντού και όπως αναφέρει η «Equipe», τόνισε «Είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος θέλει να είναι εκτός ομάδας».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ