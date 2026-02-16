Άνοιξε η έξοδος στη Μονακό με παραδοχή Σπανούλη: «Δεν θέλει να είναι με την ομάδα»

Η Μονακό μπορεί να μην είχε τον Μάικ Τζέιμς στις τάξεις της ωστόσο κατάφερε να περάσει από την έδρα της Ναντέρ κερδίζοντας με 76-81. Aλλά συνεχίζονται τα θέματα στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.
Μετά το τέλος ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην απουσία του Μακουντού και όπως αναφέρει η «Equipe», τόνισε «Είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος θέλει να είναι εκτός ομάδας».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Είμαι ανοιχτός για διάλογο με τις ελληνικές αρχές»: Ο συλλέκτης των φωτογραφιών της Καισαριανής μιλάει στο Reader
- Ποια ήταν η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή στο Σύνταγμα – Δημιουργός της σειράς «Tehran»
- Εισαγγελική πρόταση για ενοχή πατέρα Αντωνίου: «Κεντρικό πρόσωπο της Κιβωτού - Τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε»
- «Ferto» με χαρές, συγκινήσεις και προχθεσινά βίντεο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.