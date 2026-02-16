Άνοιξε η έξοδος στη Μονακό με παραδοχή Σπανούλη: «Δεν θέλει να είναι με την ομάδα»

Η Μονακό μπορεί να μην είχε τον Μάικ Τζέιμς στις τάξεις της ωστόσο κατάφερε να περάσει από την έδρα της Ναντέρ κερδίζοντας με 76-81. Aλλά συνεχίζονται τα θέματα στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Μετά το τέλος ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην απουσία του Μακουντού και όπως αναφέρει η «Equipe», τόνισε «Είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος θέλει να είναι εκτός ομάδας».

