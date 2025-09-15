Ενθουσιασμένοι με την υποδοχή που στήθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν οι διεθνείς της Εθνικής Ελλάδος, κατά την άφιξή τους μετά την ευρωπαϊκή διάκριση, όπου μπροστάρης έκαναν δηλώσεις Παπανικολάου, Κατσίβελης και Καλαϊτζάκης.



«Όλα καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή. Είναι πολύ όμορφο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Χαιρόμαστε που βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα», δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος.

«Και ευελπιστούμε να εμπνεύσαμε κάποια νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, όχι μόνο με το μπάσκετ. Αυτό, να είστε καλά» πρόσθεσε.





Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, πιο βιαστικός, αρκέστηκε να πει ότι «όλοι οι διεθνείς είναι πολύ χαρούμενοι» ενώ ευχαρίστησε άπαντες για τη στήριξη.



«Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που έχουμε ζήσει ό,τι ζήσαμε τις τελευταίες μέρες στη Ρίγα. Η δουλειά μας ουσιαστικά ανταμείφθηκε με το παραπάνω και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη χαρά που δώσαμε στους όλους τους Έλληνες» σημείωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης Κατσίβελης.