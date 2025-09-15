Ενθουσιασμένοι με την υποδοχή που στήθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν οι διεθνείς της Εθνικής Ελλάδος, κατά την άφιξή τους μετά την ευρωπαϊκή διάκριση, όπου μπροστάρης έκαναν δηλώσεις Παπανικολάου, Κατσίβελης και Καλαϊτζάκης.
«Όλα καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή. Είναι πολύ όμορφο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Χαιρόμαστε που βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα», δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος.
«Και ευελπιστούμε να εμπνεύσαμε κάποια νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, όχι μόνο με το μπάσκετ. Αυτό, να είστε καλά» πρόσθεσε.
