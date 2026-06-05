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Αντετοκούνμπο: Γιάννης και Σιάο κάνουν μαζί διακοπές στο Μονακό

Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο αποφάσισαν να κάνουν μαζί διακοπές στο Μονακό.

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Αντετοκούνμπο - Σιάο
Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι γνωστό πως συνδέονται με χρόνια φιλία, με τους δύο τους να μην χάνουν την ευκαιρία να πάνε παρέα στο Μονακό, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο Grand Prix της Formula 1, το οποίο θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής (7/6, στις 16:00 ώρα Ελλάδας).

Έφτασαν στο Μονακό με σκάφος, όπως φαίνεται και από το Instastory του ιδιοκτήτη του Άρη.

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