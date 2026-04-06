Αντετοκούνμπο: Γιατί δήλωσε ότι δεν έχει χάσει μέρα δουλειάς

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς περνάει τεράστια κρίση με την κόντρα να παίρνει καθημερινά νέες διαστάσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ το NBA έχει ξεκινήσει να διερευνά την υπόθεση μη χρησιμοποίησής του στα παιχνίδια.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη αφορά μία ανάρτηση του Greek Freak μέσω τις οποίας άφησε τις δικές του αιχμές γύρω από το work ethic του που αμφισβητήθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα από την πλευρά των «Ελαφιών». Συγκεκριμένα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες που κάνει προπόνηση, χαμογελώντας και έγραψε στη λεζάντα: «Ποτέ δεν έχω χάσει καμία μέρα δουλειάς. Καλύτερα ρωτήστε εμένα», δίνοντας συνέχεια στην υπόθεση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr