Μενού

Αντετοκούνμπο: Live χαμός από πρώην NBaers για τη συμπεριφορά του Γιάννη - «Είναι ένας δειλός»

Πέρκινς και Τζέφερσον διαφώνησαν για τον τρόπο που χειρίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την κατάσταση στους Μπακς. Μάλιστα ο πρώτος τον χαρακτήρισε «δειλό».

Reader symbol
Newsroom
antetokounmpo
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. | AP Photo/Michael Conroy
  • Α-
  • Α+

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κλέψει την παράσταση τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ολοένα και «φουντώνουν» τα σενάρια για πιθανό trade.

Ο ίδιος, και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, είπε στους συμπαίκτες του να μπει ένα τέλος σε όλες αυτές τις φήμες και άπαντες να ασχοληθούν με το μπάσκετ, αν και ο Κάιλ Κούζμα... διέψευσε τον Γιάννη λέγοντας ότι ουδέποτε έγινε κάποιο meeting μεταξύ των παικτών με το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ