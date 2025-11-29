Αντετοκούνμπο: «Το να μην πάω στο Λας Βέγκας κα να ποντάρω στο 34 κόκκινο, είναι πολύ δύσκολο για μένα»

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παρκέ μετά από 11 μέρες θα μπορούσε να αποτελεί από μόνη της το γεγονός της βραδιάς. Ο σταρ των Μπακς γύρισε από τον τραυματισμό του και μέσα σε 28 λεπτά έκανε πράγματα και θαύματα στο Madison Square Garden, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς που αποκλείστηκαν με 118-109 από τους Νικς από τη συνέχεια του NBA Cup.
