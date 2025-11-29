Μενού

Αντετοκούνμπο: «Το να μην πάω στο Λας Βέγκας κα να ποντάρω στο 34 κόκκινο, είναι πολύ δύσκολο για μένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στο αρνητικό σερί των Μπακς, ενώ έκανε και το χιούμορ του για το γεγονός ότι δεν θα βρεθεί στο Λας Βέγκας για το NBA Cup.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αγώνα των Μπακς | AP Photos
Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παρκέ μετά από 11 μέρες θα μπορούσε να αποτελεί από μόνη της το γεγονός της βραδιάς. Ο σταρ των Μπακς γύρισε από τον τραυματισμό του και μέσα σε 28 λεπτά έκανε πράγματα και θαύματα στο Madison Square Garden, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς που αποκλείστηκαν με 118-109 από τους Νικς από τη συνέχεια του NBA Cup.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ