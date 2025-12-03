Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης είχε ζητήσει trade πριν αρχίσει η σεζόν»

Κεντρικό θέμα συζήτησης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει γίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά και την απόφασή του να «αποσύρει» τις αγωνιστικές φωτογραφίες του από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.
Μιλώντας σε podcast, ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA αποκάλυψε τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη.
