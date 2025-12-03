Μενού

Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης είχε ζητήσει trade πριν αρχίσει η σεζόν»

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει trade από τους Μπακς πριν την έναρξη της φετινής σεζόν.

Κεντρικό θέμα συζήτησης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει γίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά και την απόφασή του να «αποσύρει» τις αγωνιστικές φωτογραφίες του από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Μιλώντας σε podcast, ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA αποκάλυψε τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

