Αντετοκούνμπο - Ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ΝΒΑ προειδοποίησε: «Προσοχή για το μέλλον του»

Είναι ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ΝΒΑ και ότι και αν πει, θα πρέπει να τον ακούσεις προσεκτικά.
Ο λόγος για τον Σαμς Σαράνια ο οποίος μίλησε στο Flagrant Podcast και ζήτησε από τον κόσμο να έχει το νού του για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Τρέι Γιανγκ και του ΛεΜπρόν Τζέιμς και το κατά πόσο μπορεί να αλλάξουν ομάδες.
Για τον Γιανγκ τόνισε πως δεν έχει επεκτείνει το συμβόλαιο του με τους Χοκς και ανέφερε πως η αγορά είναι ανοιχτή.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Στη φυλακή ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ: Τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είχαν φτάσει τα χρέη στο Δημόσιο
- Η πιο όμορφη αθλήτρια του κόσμου παραλίγο να πεταχτεί από το Instagram για μια μόνο πόζα
- Άφρισε ο Λιάγκας με τον Ποτσέπη που «τυλίχτηκε» on air με την ελληνική σημαία: «Κλείστε τον, δεν τον θέλω»
- Η πιο αιματηρή «τυφλή» βομβιστική επίθεση στην Ελλάδα έγινε... κατά λάθος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.