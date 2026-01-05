Αντετοκούνμπο: Ο Σρούντερ σώριασε στο παρκέ τον Γιάννη και εξόργισε τον Θανάση - Βίντεο

Οι Μπακς δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 115-98 εκτός έδρας των Κινγκς. Τα ελάφια καθάρισαν την αναμέτρηση από τα μέσα της 4ης περιόδου όταν προηγήθηκαν με 104-88 με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Πάντως στο τέλος είχαμε μικροένταση. Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος, ο Ντένις Σρούντερ έσπρωξε τον Greek Freak και τον σώριασε στο έδαφος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τρελαθεί ο Θανάσης που βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του.
