Αντετοκούνμπο: Οι διαιτητές δεν έδιναν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο «Greek Freak» την πήρε με το «έτσι θέλω»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για ακόμη μια φορά πως εκτός από μεγάλος παίκτης, είναι και μεγάλος άνθρωπος.

Giannis
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Μια παρεξήγηση είχαμε στο τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς (το Λος Άντζελες επικράτησε με 95-119), την οποία όμως έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, σκόραρε τους πρώτους του πόντους στο NBA και οι συμπαίκτες του θέλησαν να του κάνουν δώρο την μπάλα, κάτι που όμως δεν επέτρεψαν οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr.

