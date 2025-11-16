Αντετοκούνμπο: Οι διαιτητές δεν έδιναν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο «Greek Freak» την πήρε με το «έτσι θέλω»

Μια παρεξήγηση είχαμε στο τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς (το Λος Άντζελες επικράτησε με 95-119), την οποία όμως έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, σκόραρε τους πρώτους του πόντους στο NBA και οι συμπαίκτες του θέλησαν να του κάνουν δώρο την μπάλα, κάτι που όμως δεν επέτρεψαν οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr.