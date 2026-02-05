Μενού

Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ πιέζουν για το «μπαμ»

Οι Μαϊάμι Χιτ δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες, ώστε να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βελτιώνοντας συνεχώς την πρότασή τους προς τους Μπακς.

antetokounmpo
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. | AP Photo/Michael Conroy
Λίγες ώρες απομένουν για το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου και όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα σενάρια όλο και να πληθαίνουν.

Όπως μεταφέρουν από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι βρίσκονται «ζωντανοί» στο παιχνίδι για τον Γιάννη, αν και το γενικό κλίμα στη λίγκα παραμένει επιφυλακτικό ως προς το αν το Μιλγουόκι είναι πραγματικά διατεθειμένο να αποχωριστεί το πρόσωπο του οργανισμού του. 

