Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ πιέζουν για το «μπαμ»

Λίγες ώρες απομένουν για το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου και όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα σενάρια όλο και να πληθαίνουν.

Όπως μεταφέρουν από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι βρίσκονται «ζωντανοί» στο παιχνίδι για τον Γιάννη, αν και το γενικό κλίμα στη λίγκα παραμένει επιφυλακτικό ως προς το αν το Μιλγουόκι είναι πραγματικά διατεθειμένο να αποχωριστεί το πρόσωπο του οργανισμού του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr