Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο με πνευμονιόκοκκο, εκ των οποίων οι πρώτες στη ΜΕΘ η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη πήρε σήμερα εξιτήριο. Γράφοντας για την περιπέτεια της συζύγου του, ο Κώστας Μπακογιάννης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τα μηνύματα και τις προσευχές που έλαβαν αυτές τις δύσκολες ημέρες, ενώ προέτρεψε να μην αμελούμε τους εμβολιασμούς καθώς «δεν είμαστε άτρωτοι».

Παράλληλα, ο Κώστας Μπακογιάννης δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τη Σία από τις πρώτες δύσκολες ημέρες στη ΜΕΘ και εκμυστηρεύτηκε ότι η αγάπη που έπαιρνε από τον κόσμο την έκανε να χαμογελά κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιπέτειας.

Διαβάστε ακόμα: Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε»

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη για τη Σία Κοσιώνη

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο.

Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας.

Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους.

Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι.

Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας», έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης στο Instagram.