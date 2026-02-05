Απεργία πείνας για να μην γκρεμιστούν τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας: Τι ζητούν τα μέλη της κατάληψης

Σε απεργία πείνας προχώρησε από το πρωί της Πέμπτης (05/02) μέλος της κοινότητας στα Κατειλημμένα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αντιδρώντας στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος.



Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης για την έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών εντός του α’ τριμήνου του 2026, οι οποίες αφορούν την «αποκατάσταση τεσσάρων από τις οκτώ πολυκατοικίες» των Προσφυγικών, με πόρους ύψους 15 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Απέναντι σε αυτόν τον σχεδιασμό, η κοινότητα που δραστηριοποιείται στα κτίρια προτάσσει τη δική της κοινωνική λειτουργία και ζητά την ακύρωση του έργου, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Προσφυγικά της Αλεξάνδρας: «Απεργία πείνας μέχρι θανάτου»

Ο Αριστοτέλης Χαντζής, μέλος και κάτοικος των Προσφυγικών, ανακοίνωσε την έναρξη απεργίας πείνας, χαρακτηρίζοντάς την ως αναγκαίο μέσο για την ανάδειξη ενός συλλογικού αγώνα.

«Προχωράω σε απεργία πείνας μέχρι θανάτου, με ύψιστο σεβασμό προς τη ζωή, αναγνωρίζοντας σε αυτήν την ενέργεια ένα μέσο αγώνα που στόχο έχει τη διατήρηση των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας ως κοινωνικές κατοικίες και ως δομή αλληλεγγύης για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ως μια οργανωμένη κοινότητα αγώνα» ανέφερε στην τοποθέτησή του.



Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η παρουσία τους εκεί έχει αποτρέψει την κατάρρευση των κτιρίων. «Η κοινότητα των Προσφυγικών γεννήθηκε την περίοδο του 2010. Μια περίοδο που η ελλαδική κοινωνία βρισκόταν διαρκώς στον δρόμο σε συνελεύσεις σε πλατείες και σε δομές αλληλεγγύης, προσπαθώντας να βρει μια λύση ζωής απέναντι στην μπότα του καθεστώτος των Μνημονίων» υπογράμμισε και προσέθεσε ότι «αν δεν υπήρχε η κοινότητα να φροντίζει τα κτήρια των Προσφυγικών όλα αυτά τα χρόνια, θα είχαν γκρεμιστεί προ πολλού».



Ο ίδιος σημειώνεται χαρακτηριστικά, ενώ γίνεται αναφορά στις 22 δομές αλληλεγγύης που έχουν δημιουργηθεί και δραστηριοποιούνται στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της τροφής.



Βασικό επιχείρημα της κοινότητας είναι ο κίνδυνος εκτοπισμού ευάλωτων ατόμων. Όπως αναφέρει ο απεργός πείνας: «Γνωρίζουμε ότι αν τα Προσφυγικά εκκενωθούν, μεγάλη μερίδα από εμάς θα βρεθεί στον δρόμο. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς θα πεθάνουν στο δρόμο και τα παιδιά θα χάσουν τη στέγη και σχολεία τους με ανυπολόγιστες συνέπειες».



Η κοινότητα προτείνει ως εναλλακτική την παραμονή των κατοίκων και την ανάληψη της αποκατάστασης από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας», χωρίς τη χρήση δημοσίου χρήματος, ενώ «τρέχει» και την καμπάνια #SaveProsfygika (https://saveprosfygika.gr/).



Συγκεκριμένα, τα αιτήματα που θέτει η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών είναι:

Άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής.

Παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους.

Εγγυήσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων από την ΑΜΚΕ της κοινότητας με δική της χρηματοδότηση.