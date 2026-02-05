«Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»: Ο περιβόητος Αντώνης βρέθηκε 20 χρόνια μετά

Μερικές φορές δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά για να γίνεις διάσημος, αρκεί μια αναφορά του ονόματος σου. Ο δημοσιογράφος Αντώνης Τριανταφυλλίδης είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ακριβώς διάσημο, όσο το όνομα του. Ο έμπειρος τηλεοπτικός δημοσιογράφος, αποκάλυψε πώς συνδέθηκε άμεσα μέσα από ένα meme που δημιουργήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Παρατράγουδα» της Αννίτας Πάνια.

«Τότε δούλευα στα Παρατράγουδα με την Αννίτα Πάνια και αναλαμβάναμε όλοι οι δημοσιογράφοι από ένα θέμα. Μέχρι να βγει στον τηλεοπτικό αέρα, ένα θέμα μπορούσε να κάνει τρεις, τέσσερις ή και πέντε μήνες, με αποτέλεσμα να ερχόμαστε κοντά με τους καλεσμένους της εκπομπής. Όταν τελικά βγήκε στον αέρα η Παναγιώτα, η λεγόμενη “παπαδιά”, ήρθε σε δυσφορία και έτσι αναφώνησε το Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Εγώ έπαθα και ένα και δύο και τρία εγκεφαλικά. Χρόνια μετά –το 2009 ή 2010, δεν θυμάμαι ακριβώς–, στην καραντίνα το απόσπασμα βρέθηκε, έγινε viral, ξεπέρασε τα δέκα εκατομμύρια βίντεο και, ναι, είμαι εγώ, όσο κι αν κρύφτηκα».

Όχι δεν ήταν κάποιο επινοημένο πρόσωπο, ήταν ένας Αντώνης με σάρκα και οστά.