Στο «δρόμο» που χάραξε ο Mητσοτάκης: Επικό βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok για το κυκλοφοριακό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε επικό βίντεο στο TikTok με «thug life» γυαλιά, τρολάροντας τη κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό.

Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok
Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok | TikTok / Nikos Androulakis
Σε μια προσπάθεια του να προσεγγίσει νεότερους ηλικιακά ψηφοφόρους, ο Νίκος Ανδρουλάκης κοινοποίησε βίντεο στο TikTok που τρολάρει την κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό και προτείνει τις προτάσεις του κόμματος του στο πλαίσιο της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει η Χαριλάου Τρικούπη. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέρχεται σιγά σιγά στο χώρο των social media, με ένα θαρραλέο -για τα δεδομένου του- βίντεο, ακολουθώντας το «μοντέλο» του Κυριάκου Μητσοτάκη που κατά καιρούς γίνεται viral για τα αστεία reaction του και τη συμμετοχή του στα TikTok trends.

@nikos.androulakis

Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Αρχικά στο βίντεο, υπονομεύει τα μέτρα που εξήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό ενώ εμφανίζεται με «thug life» γυαλιά.

Στην συνέχεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, μεταφέρει τις προτάσεςι του ΠΑΣΟΚ για αποσυμφόρηση των δρόμων.

