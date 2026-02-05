Σε μια προσπάθεια του να προσεγγίσει νεότερους ηλικιακά ψηφοφόρους, ο Νίκος Ανδρουλάκης κοινοποίησε βίντεο στο TikTok που τρολάρει την κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό και προτείνει τις προτάσεις του κόμματος του στο πλαίσιο της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει η Χαριλάου Τρικούπη.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέρχεται σιγά σιγά στο χώρο των social media, με ένα θαρραλέο -για τα δεδομένου του- βίντεο, ακολουθώντας το «μοντέλο» του Κυριάκου Μητσοτάκη που κατά καιρούς γίνεται viral για τα αστεία reaction του και τη συμμετοχή του στα TikTok trends.
Αρχικά στο βίντεο, υπονομεύει τα μέτρα που εξήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό ενώ εμφανίζεται με «thug life» γυαλιά.
Στην συνέχεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, μεταφέρει τις προτάσεςι του ΠΑΣΟΚ για αποσυμφόρηση των δρόμων.
- Απεργία πείνας για να μην γκρεμιστούν τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας: Τι ζητούν τα μέλη της κατάληψης
- Στο «δρόμο» που χάραξε ο Mητσοτάκης: Επικό βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok για το κυκλοφοριακό
- Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο - Η φωτογραφία από τις πρώτες μέρες στη ΜΕΘ
- «Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»: Ο περιβόητος Αντώνης εμφανίστηκε 20 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.