Αντετοκούνμπο: Ρήξη με Μπακς που τον θέλουν στην εξέδρα μέχρι το τέλος της σεζόν

Έντονη διαφωνία φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Milwaukee Bucks σχετικά με το αγωνιστικό του μέλλον για το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ και ειδικότερα ο Σαμς Σαράνια, η ομάδα του Μιλγουόκι φέρεται να ζήτησε από τον «Greek Freak» να μην αγωνιστεί στα εναπομείναντα παιχνίδια της σεζόν, εκτιμώντας ότι οι πιθανότητες συμμετοχής στα playoffs είναι πλέον ελάχιστες. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο εμφανίζεται να διαφωνεί με αυτή την προσέγγιση και επιθυμεί να επιστρέψει στη δράση.

Οι Μπακς βρίσκονται σε δύσκολη θέση στη βαθμολογία, με ρεκόρ 28-40 και στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, απέχοντας αρκετές νίκες από τις θέσεις που οδηγούν στην postseason, ενώ απομένουν ακόμη 14 αγώνες για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Το βασικό σημείο τριβής φαίνεται να είναι η κατάσταση της υγείας του Έλληνα σταρ, ο οποίος ταλαιπωρείται από υπερέκταση στο γόνατο. Πολλαπλές συσκέψεις έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ παίκτη και ομάδας, με το δίλημμα να επικεντρώνεται στο αν θα πρέπει να επιστρέψει άμεσα ή να προστατευθεί ενόψει της επόμενης σεζόν.

Τη φετινή χρονιά, ο Αντετοκούνμπο καταγράφει κατά μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ σε 35 συμμετοχές, παραμένοντας ο ηγέτης της ομάδας, παρά τα προβλήματα τραυματισμών.