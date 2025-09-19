Αντετοκούνμπο-Σενγκούν: Το τηλεφώνημα που έφτιαξε τις σχέσεις τους

Το Eurobasket 2025 θα μείνει στην ιστορία για αρκετούς λόγους. Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια μετά από πολλά χρόνια, η Φινλανδία έκανε την έκπληξη και μεταξύ άλλων άφησε εκτός το μεγάλο φαβορί τη Σερβία, ωστόσο κάτι το οποίο άφησε σε μεγάλο βαθμό το στίγμα του, ήταν η κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν.

Οι δύο τους ακόμα και με τη λήξη του τουρνουά δεν έδωσαν τα χέρια στην απονομή της καλύτερης πεντάδας ενώ ακολούθησαν και δηλώσεις, με τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει και αυτός μάλιστα θέση.

