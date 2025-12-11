Μενού

Αντετοκούνμπο: Τα δύο σενάρια που στέλνουν τον Γιάννη στους Λέικερς

Σύμφωνα με ρεπόρτερ των Λος Άντζελες Λέικερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να μετακομίσει στους Λος Άντζελες Λέικερς σε δύο περιπτώσεις.

Reader symbol
Newsroom
Ελλάδα Ιταλία Ευρωμπάσκετ
Γιάννης Αντετοκούνμπο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η αλήθεια είναι ότι το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει κλέψει αρκετά την παράσταση τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ολοένα και «φουντώνουν» τα σενάρια για πιθανό trade.

Άραγε θα πέσουν οι τίτλοι τέλους στην σχέση του Greek Freak με την ομάδα η οποία τον ανέδειξε και την... ανέδειξε έως την κατάκτηση του τίτλου το 2001 ή όχι;

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ