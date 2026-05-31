Αντετοκούνμπο: «Υπήρξαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να μπορούμε να φάμε εμείς»

Στην ιταλική Gazzetta de lo Sport μίλησε το Σάββατο (30/5) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα παιδικά του χρόνια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα του.

Ο σταρ του NBA αποκάλυψε αρχικά όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα με αφορμή το ρολόι που έχει με την υπογραφή του:

Δημοσιογράφος: «Μιλώντας για όσα κάνεις εκτός μπάσκετ: είσαι πρεσβευτής μεγάλης εταιρείας και έχεις ένα ρολόι που φέρει το όνομά σου. Τι σημαίνει αυτό για σένα;»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Συνεργάζομαι με τη εταιρεία εδώ και πέντε χρόνια και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και το ίδιο όραμα· είναι μεγάλη τιμή. Αυτό όμως που κάνει όλη αυτή την ιστορία ακόμη πιο απίστευτη για μένα είναι το από πού ξεκίνησα. Όταν ήμουν παιδί πουλούσα γυαλιά ηλίου και ρολόγια στους δρόμους της Αθήνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όσα μου δίδαξαν οι γονείς μου, πειθαρχία, σκληρή δουλειά, να δίνεις ό,τι έχεις — έχουν μείνει χαραγμένα στην καρδιά μου και στη ζωή μου. Και τώρα, χρόνια αργότερα, έχω ένα δικό μου ρολόι και εκπροσωπώ μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στον κόσμο, με τεράστια παράδοση. Είναι απίστευτο να το σκέφτομαι. Ήμουν δεκαέξι χρονών όταν σταμάτησα να πουλάω στους δρόμους. Το θυμάμαι σαν να ήταν εχθές».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τον πατέρα του:

Δημοσιογράφος: Μιλώντας για την οικογένεια, πόσο έχει αλλάξει η οπτική σου από τότε που έγινες πατέρας;

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πριν από εννέα χρόνια έχασα τον πατέρα μου και ξέρω πόσο βαθιά πονά αυτή η πληγή. Ήταν ο προστάτης μας, ο άνθρωπος που φρόντιζε για την οικογένεια, ο οραματιστής. Ήρθε από τη Νιγηρία στην Ελλάδα και δούλευε στους δρόμους. Έκανε τα πάντα για να βάλει φαγητό στο τραπέζι μας. Υπήρξαν μέρες που ο ίδιος δεν έτρωγε, ώστε να μπορέσουμε να φάμε εμείς. Ήμασταν πάντα ενωμένοι και αυτό ήταν κάτι που μας το δίδαξε εκείνος.

Γι’ αυτό ελπίζω να μπορέσω να γίνω για τα παιδιά μου ένας εξίσου καλός πατέρας. Θέλω να κάνουν αυτό που αγαπούν και εγώ θα είμαι πάντα στο πλευρό τους.», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αθλητής.