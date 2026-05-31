Νύχτα αίματος στο Παρίσι μετά το Champions League: Νεκρός οπαδός της Παρί - Στο νοσοκομείο 17χρονος

Το εύθυμο κλίμα των πανηγυρισμών στο Παρίσι, πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε τραγωδία καθώς ένας οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν έχασε τη ζωή του στα επεισόδια μετά τον αγώνα.

Η Εισαγγελία αναφέρει επίσης, 277 προσαγωγές και κρατήσεις. Την ίδια στιγμή, ανάμεσα στους τραυματίες, ένας 17χρονος έφηβος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι, τα επεισόδια στο Παρίσι, είχαν ξεκινήσει ήδη, πριν από την κατάκτηση του τίτλου, όταν περιστατικά με δακρυγόνα και γκλοπ καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου σε πλατεία.

Champions League: 82 ανήλικοι ανάμεσα στις 277 προσαγωγές

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μόνο στην περιοχή αρμοδιότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού πραγματοποιήθηκαν 480 συλλήψεις. Η Εισαγγελία του Παρισιού ενημερώθηκε για 277 περιπτώσεις προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια της νύχτας της 30ής προς 31η Μαΐου, «εκ των οποίων 195 ενήλικοι και 82 ανήλικοι».

Τα αδικήματα που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν κυρίως επιθέσεις κατά προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία (αστυνομικών και άλλων αρχών), ενώ ακολουθούν αδικήματα κατά της περιουσίας, κλοπές και φθορές, καθώς και διατάραξη της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης οπλοφορίας.

Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις «συγκρότησης ομάδων με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων».

Παράλληλα, 57 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην πλειονότητά τους ελαφρά. Από την πλευρά των συμμετεχόντων στους εορτασμούς, τραυματίστηκαν 219 άτομα, εκ των οποίων οκτώ σοβαρά.

Παρίσι: Νεκρός άνδρας μετά τους πανηγυρισμούς

Πέρα από τα στοιχεία των συλλήψεων, δύο ανθρώπινες τραγωδίες σκίασαν ακόμη περισσότερο την επόμενη ημέρα των εορτασμών.

Περίπου στη 1:10 τα ξημερώματα σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με μία μόνο μοτοσικλέτα τύπου motocross στην περιοχή της Porte Maillot.

Δύο μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν τον οδηγό να πέφτει μετωπικά πάνω σε τσιμεντένια εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί σε έξοδο της εξωτερικής περιφερειακής οδού, η οποία είχε κλείσει από τις υπηρεσίες του Δήμου Παρισιού. Ο θάνατος του άνδρα, γεννημένου το 2002, διαπιστώθηκε στις 2:20 π.μ. Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη διερεύνηση των αιτίων του θανάτου.

Λίγες ώρες αργότερα συνέβη ακόμα ένα τραγικό συμβάν στο Παρίσι όταν ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση από τέσσερα άτομα με μαχαίρι. Η αστυνομία ανακάλυψε τον 17χρονο με δύο τραύματα στα μάτια και με έντονη αιμορραγία από το στόμα.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται παρά τα γεγονότα

Παρά τον βαρύ απολογισμό, οι επίσημοι εορτασμοί που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή στο Champ-de-Mars, όπου αναμένονται 90.000 φίλαθλοι για να υποδεχθούν τους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, δεν ακυρώνονται.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νινιέζ, είχε ξεκαθαρίσει ήδη από τη νύχτα: «Δεν πρόκειται για το ίδιο γεγονός, επομένως δεν υπάρχει λόγος να ματαιωθεί.»