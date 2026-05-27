Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διδάσκει πώς να γίνεις πλούσιος: «Θα γίνω δισεκατομμυριούχος όσο ακόμα παίζω»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σε κανάλι στα social media σχετικά με το πώς κατακτάς τον πλούτο και έδωσε τις δικές του συμβουλές για όσους ενδιαφέρονται να χτίσουν τη δική τους αυτοκρατορία.

Μιλώντας στο The School Of Hard Knocks, ενημέρωσε πως τα περισσότερα χρόνια που έχει βγάλει σε μία χρονιά ήταν... 120 εκατομμύρια δολάρια.

Και όταν ο συνομιλητής του τον ρώτησε εάν μπορεί να δώσει τα δικά του μυστικά επιτυχίας είπε: «Ο δικηγόρος, ο σύμβουλος οικονομικών και ο ατζέντης σου δεν πρέπει να ξέρουν ο ένας τον άλλον γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν, πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου».

«Το 60% των αθλητών» είπε, περίπου 6 χρόνια μετά την απόσυρσή τους από την ενεργό δράση, μένουν χωρίς τίποτα γιατί «επικεντρώνονται στα λούσα, τα αυτοκίνητα». Αλλά εκείνος έχει πολύ διαφορετική νοοτροπία.

«Τα πλούτη είναι αυτά που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, ο ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις» τόνισε και συμπλήρωσε: «θα γίνω δισεκατομμυριούχος. Τα χρήματα διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια αν τα επενδύσεις. Ακόμα και να μην τα επενδύσω στην αγορά, θα γίνω δισεκατομμυριούχος όσο ακόμα παίζω (σ.σ. μπάσκετ)».

Όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι τα έχει καταφέρει στη ζωή, η απάντησή του ήταν αποστομωτική: «Όχι, έχω τόσα πολλά σχέδια».

Εωτώμενος για το μήνυμα που θέλει να στείλει στη νέα γενιά, στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να κυνηγάμε τους στόχους μας.

«Κάποτε είχα ζητήσει από τον Κόμπι (σ.σ. Μπράιαντ) να μου δώσει έναν στόχο. Και μου είπε ο στόχος σου είναι να γίνεις MVP» θυμήθηκε. Έγραψε τη λέξη στο μπουκάλι με το νερό και το έβλεπε συνέχεια. Την επόμενη χρονιά πέτυχε τον στόχο και τη μεθεπόμενη.

Καταλήγοντας τόνισε πόσο σημαντικό είναι να λες φωναχτά τα θέλω σου, «γιατί το μυαλό ακούει» και ξεκινάει την υλοποίηση.