Αντί για χειραψία… μπουνιές: Χάος στο Μπρίστολ – Μίλγουολ

Επεισοδιακό φινάλε στο Championship καθώς παίκτες και προπονητές έγιναν κουβάρι από το ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Συμπλοκή στον αγώνα
Συμπλοκή στον αγώνα | X / @SkyFootball
Το ματς Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ δεν τελείωσε με γκολ, αλλά με… μπουνιές. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο αρχηγός της Σίτι, Τζέισον Νάιτ, έσπρωξε τον προπονητή της Μίλγουολ, Άλεξ Νιλ, και άναψε η σπίθα.

Σε δευτερόλεπτα, παίκτες, προπονητές και τεχνικά επιτελεία έγιναν ένα κουβάρι στην πλάγια γραμμή.

Ο Νιλ εξερράγη: «Δύο φορές προσπάθησα να του δώσω το χέρι μου, αλλά έφυγε από κοντά μου» ενώ ο Στρούμπερ απάντησε ειρωνικά: «Είναι ένα μεγάλο αστείο!».

Η έλλειψη χειραψίας μεταξύ των δύο προπονητών φούντωσε την ένταση και το επεισοδιακό σκηνικό θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας.

Η ακύρωση του γκολ της Σίτι λίγο πριν το φινάλε έριξε λάδι στη φωτιά, με τους παίκτες να ξεσπούν σε οργή.

Το αποτέλεσμα; Ένα από τα πιο εκρηκτικά φινάλε που έχουμε δει στο Championship.

 

