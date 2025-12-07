Αντί για χειραψία… μπουνιές: Χάος στο Μπρίστολ – Μίλγουολ

Το ματς Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ δεν τελείωσε με γκολ, αλλά με… μπουνιές. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο αρχηγός της Σίτι, Τζέισον Νάιτ, έσπρωξε τον προπονητή της Μίλγουολ, Άλεξ Νιλ, και άναψε η σπίθα.
Σε δευτερόλεπτα, παίκτες, προπονητές και τεχνικά επιτελεία έγιναν ένα κουβάρι στην πλάγια γραμμή.
Ο Νιλ εξερράγη: «Δύο φορές προσπάθησα να του δώσω το χέρι μου, αλλά έφυγε από κοντά μου» ενώ ο Στρούμπερ απάντησε ειρωνικά: «Είναι ένα μεγάλο αστείο!».
Η έλλειψη χειραψίας μεταξύ των δύο προπονητών φούντωσε την ένταση και το επεισοδιακό σκηνικό θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας.
Η ακύρωση του γκολ της Σίτι λίγο πριν το φινάλε έριξε λάδι στη φωτιά, με τους παίκτες να ξεσπούν σε οργή.
Το αποτέλεσμα; Ένα από τα πιο εκρηκτικά φινάλε που έχουμε δει στο Championship.
